アクセンチュアが16カ国の消費者2万5000人以上を対象に実施した調査によると、消費者の74%が、買い物の代行を親しい友人よりも自分専用のAIエージェントに任せたいと回答した。 【写真】ええっ!?AIが作った写真にびっくり！ オール巨人のフィギュア、本人も本物と見間違い 同じく74%が、商品の再注文やカスタマーサービスへの対応、交渉、サブスクリプションの更新などのタスクをAIエージェン