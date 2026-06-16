「秒速で1億円稼ぐ男」の異名を持つ実業家の与沢翼氏が、イタリアの高級ブランドFENDIで約153万円の買い物をしたことを明かした。 【写真】7日分で約153万円ナリ！FENDIお買い上げ～ 与沢氏は13日に更新したインスタグラムで「昨夜は『FENDI』へ行き、トップス7枚、ベルト1本、バッグ1点を購入してきました。お会計 313,100 THB（約153万円）。これで7日分の服が、用意できた。ブランド服の購入は、先行投資です。将来