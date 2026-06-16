コートジボワールFWワイがバー直撃のシュートを連発北中米ワールドカップ（W杯）のグループE初戦、コートジボワール対エクアドルが現地時間6月14日に行われ、コートジボワールが1-0で勝利を収めた。試合前の時点でFIFAランキング33位のコートジボワールと、同23位のエクアドルの対戦は、どちらにもゴールが生まれないまま試合終盤を迎える。そのままドローかと思われた後半45分、FWアマド・ディアロのゴールが決まり、コートジ