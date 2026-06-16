新日本プロレスは１５日、真夏の最強戦士決定戦「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３６」の追加エントリー選手を発表した。今年はＡブロック１０名、Ｂブロック１０名。合計２０名が出場。７月１１日（日本時間・１２日）に米シカゴのＮＯＷＡｒｅｎａで開幕。８月１６日に両国国技館で優勝決定戦が行われる。参加選手１４名は１４日に発表されたが、同日の大阪城ホール大会でのＩＷＧＰタッグ戦での勝者チーム２名に参加資格を与える