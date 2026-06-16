来月の山開きを前に、山梨県警は富士山に噴火の兆候が出たことを想定して登山客らを避難・誘導する訓練をしました。【映像】ドローンも使った訓練の様子（実際の映像）富士山の山開きをしている期間に、気象庁が「噴火警戒レベル3」の入山規制を発表したという想定の訓練には、警察、消防、日本語学校などから合わせておよそ170人が参加しました。近年、海外からの登山者が増えていることを受け…。安藤紗季リポ「外国人観光