オランダを公式訪問中の天皇陛下が博物館を訪れ、オランダ王室ゆかりの品などをご覧になりました。【映像】W杯を観戦した天皇陛下とオランダ国王の2ショット天皇陛下は15日、博物館として一般公開もされているヘットロー宮殿を訪問されました。陛下は館長から建物についての説明を受けた後、オランダ王室ゆかりの絵画などコレクションをご覧になりました。今回、陛下は宮殿に隣接している王室の別邸「ヘット・アウデ・ロー