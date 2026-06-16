アニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』のメインPVが解禁された。あわせてオープニング主題歌を担当するSPYAIR、エンディング主題歌を担当するReoNaよりコメントも到着した。【動画】ヒロイン可愛い！公開された『追放された転生重騎士』PV解禁されたメインPV第2弾では、“ハズレクラス”と蔑まれながらも突き進むエルマとルーチェの“最強”への道のりが描かれる。映像は、エルマがルーチェへ「お前が必要なん