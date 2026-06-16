イスラエルのネタニヤフ首相は15日に会見し、「トランプ氏とは意見が食い違うこともある」と述べました。イスラエルのネタニヤフ首相は15日、アメリカとイランが戦闘終結に向けた合意をした後、初の記者会見を開きました。その中でネタニヤフ首相は、アメリカのトランプ大統領との関係について「多くの場合は一致するが意見が食い違うこともある」と述べました。また、ネタニヤフ首相はレバノンの親イラン組織「ヒズボラ」への攻撃