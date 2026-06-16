フランスでG7首脳会議が開幕し、議長国フランスのマクロン大統領がホルムズ海峡の安全のため、空母と戦闘機を派遣する意向を示しました。【映像】空母派遣の意向を示したマクロン大統領神志那諒リポ「いまトランプ大統領が会場に到着しました。メディアセンターでは世界中から集まった報道陣がその動向に注目しています」フランス東部のエビアンで15日、G7首脳会議が開幕し、フランスのマクロン大統領とアメリカのトランプ大統