福岡市で未明、ごみ収集車が炎上し爆発音が響いた。不燃ごみに含まれていたスプレー缶から出火した可能性があり、警察と消防が原因を調べている。未明の街に爆発音響き渡るごみ収集車から炎が上がり、未明の街に爆発音が響き渡った。13日午前3時20分ごろ、福岡市でごみ収集車が燃え上がった。突然勢いを増す炎に、そばにいた人があわててその場から離れる様子が見られた。火の勢いは強く、ごみの投入口は燃え落ち、元の形をとどめ