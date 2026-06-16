元日本テレビアナウンサーのタレント脊山麻理子（46）が5年ぶりに主演する舞台「出席を取ります！」が16日、新宿シアターブラッツで開幕する。このほど取材に応じ、「燃えるようなやる気で打ち込んでます」と意欲を語った。舞台は昼間は全日制、夜は夜間の2部制の高校で、脊山は夜間部の非常勤講師、新川泉を演じる。ジャケット姿や肩をあらわにしたワンピースに身を包み、妖艶な大人な雰囲気を振りまきながらも、様々な世代の生徒