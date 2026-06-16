MATCH 16グループG第1戦2026年6月16日 4:00キックオフ（会場：シアトル・スタジアム）ベルギー 1-1 エジプトベルギーの攻撃陣には今大会もデ・ブライネ、ドク、トロサールらビッグクラブでプレイするタレントが揃っているが、エジプトの方はアフリカ予選を10戦無敗、2失点と堅守を軸に勝ち上がってきたチームだ。序盤はベルギーの攻撃をエジプトが確実に潰していく展開で進んだ。そしてエジプト攻撃陣の中心にはサラーがいる。前