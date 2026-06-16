優勝候補と目されているスペイン代表がまさかのドロー発進となった。FIFAワールドカップ・グループH第1節が15日に行われ、スペインはカーボベルデ代表と対戦した。序盤から主導権を握ったものの、40歳のGKヴォズィーニャ（シャヴェス／ポルトガル）を中心としたカーボベルデの堅守を崩し切ることができず。27本のシュートは空砲に終わり、試合はスコアレスのまま終了した。ワールドカップ初出場のカーボベルデに歴史的な勝ち