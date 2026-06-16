日本代表は15日、FIFAワールドカップ2026 チュニジア代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。14日に行われたオランダ代表戦は、中村敬斗と鎌田大地の得点で2-2のドロー決着。試合後は開催地のダラスに後泊せず、同日夜にチームベースキャンプ地のナッシュビルへ戻った。15日はU−19日本代表とのトレーニングマッチをが行われ、以下の16名の選手が出場予定。冒頭のウォーミングアップ部分のみ公開