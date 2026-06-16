アメリカのトランプ大統領は15日、イランとの間で戦闘終結に向けた覚書に署名したと明らかにしました。アメリカ・トランプ大統領「大変喜ばしいことにディール（取引）は全て署名された。（ホルムズ）海峡はすでに部分的に開通している」トランプ大統領は15日、イランとの間で覚書にすでに署名したとした上で、詳しい中身は近く発表すると明らかにしました。その上で、正式に合意する19日には「ホルムズ海峡は完全に開放される」「