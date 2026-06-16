FIFAワールドカップ2026・グループHの第1節が現地時間15日に行われ、スペイン代表はカーボベルデ代表と0−0で引き分けた。試合後のスペイン代表GKウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）のコメントを、スペインメディア『マルカ』が伝えた。EURO2024を制した“欧州王者”のFIFAワールドカップ2026初陣ということで大きな注目が集まったゲームは、終わってみればFIFAワールドカップ初出場となったカーボベルデ代表の守備力