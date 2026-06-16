新日本プロレスは１５日、「タイガーマスク引退記念試合」（７・７後楽園ホール）の主要対戦カードを発表した。４代目となるタイガーマスクは、初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰した格闘技ジム「スーパー・タイガー・ジム」で佐山の教えを受け、１９９５年７月１５日に４代目「タイガーマスク」としてプロレスデビュー。みちのくプロレスを経て２００２年１２月に新日本に入団。以後、ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座、Ｉ