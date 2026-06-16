◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組サウジアラビア―ウルグアイ（１５日、マイアミ競技場）ＦＩＦＡランク６１位のサウジアラビア代表は、初戦で同１６位のウルグアイ代表と対戦。前半４１分、コーナーキックからのこぼれ球をＤＦアムリが押し込んで先制した。サウジアラビアは、アジア最終予選で苦戦して日本とオーストラリアに次ぐＣ組３位となり、プレーオフの末に３大会連続出場を決めた。前回大会の初戦でアルゼン