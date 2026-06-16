FIFAワールドカップ2026・グループHの第1節が現地時間15日に行われ、スペイン代表はカーボベルデ代表と0−0で引き分けた。試合後、スペイン代表MFロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）が、同国メディア『RTVE』を通して、試合を振り返った。EURO2024を制した“欧州王者”のFIFAワールドカップ2026初陣は、前評判通りとはならなかった。今大会がFIFAワールドカップ初出場となったカーボベルデ代表とのゲームは、序盤