バドミントン女子ダブルスの２４年パリ五輪銅メダリスト、志田千陽（２９）が雰囲気一変の姿を公開し反響をよんだ。早大で開催された中国語コンテスト日本地区大会にゲストとして出演したことを報告。「夢や目標を持って努力している皆さんの姿がとてもキラキラ輝いていて、私も勇気と元気をいただきました！私も、まだまだ頑張ろうと思いました」とつづり、ポニーテール、白のスカートに紺のジャケットを着た姿を投稿。競技と