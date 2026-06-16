韓国の人気チアガール、キム・ヒョニョンが、圧巻のプロポーションで視線を奪った。キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】キム・ヒョニョンの“ロケット級” ボリューム公開された写真でキム・ヒョニョンは、鮮やかな赤色のキャミソールに白のショートパンツを合わせた爽やかなスタイリングを着こなしている。ボディラインが際立つシンプルな装いが、彼女の抜群のプロポーション