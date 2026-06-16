ロシアによるウクライナ侵攻が始まって4年となった4月24日、ウクライナ支援集会で犠牲者を悼み、あかりをともす参加者たち=2026年2月24日、神戸市中央区、朝日新聞社 ロシアの全面侵攻から4年。ウクライナでは戦闘が続く一方で、復興に向けた取り組みも進み始めている。日本も支援を行い、地雷除去や生活再建、企業進出の後押しなどを進めている。膨大な復興費用や人口減少など、課題は深刻だ。国際協力機構（JICA）の