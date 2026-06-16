投資初心者にやさしい仕組みが盛りだくさん。NISAを始める前に、特徴とルールを正しく理解しよう。教えてくれた方塚越菜々子ファイナンシャルプランナー。家計簿なしで貯まる仕組みを作る「家計改革プログラム」を独自に開発し、これまで3000人超の家計や資産運用のサポートを行う。身近なお金のトピックをわかりやすく伝えるSNSも好評。少額からでも始められてお金を増やしやすい資産形成術。時間を味方につけてお金を増やすのに