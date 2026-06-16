裏金事件はなぜ単なる「収支報告書のミス」で片付けられたのか……。東京地検のストーリーに合わせた後付けの証拠作り、その決定的な文書を手に入れた！【前編を読む】自民党清和会「裏金事件」に新たな大問題が！巨大犯罪を矮小化するために作られた決定的証拠文書を入手ヤメ検弁護士が検察に加担して……東京地検特捜部が清和会の裏金議員らの有罪を立証するためには「清和研からのキックバックは、X議員のYという政治団体に宛て