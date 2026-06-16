サムライブルーのメンバーたちは、いかにしてW杯の舞台へとたどり着いたのか。挫折、葛藤、成長……一人ひとりの物語を追った。【前編を読む】「久保建英の人目を気にせぬ鋼鉄のメンタル」「恩師も驚く中村敬斗の進化術」最強・日本代表の超人的秘話より続く。鈴木彩艶には「非の打ち所がない」長年、「ゴールキーパーは日本の弱点」と言われてきたが、鈴木彩艶（23歳）は今大会でその評価を覆すことになるかもしれない。ガーナ人