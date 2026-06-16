6月は国内最大級の配当支払い月だ。3月期決算企業が集中するため、6月下旬には10兆円超の配当が投資家の手元に届くとされる。年初からの約21週間で海外投資家が買い越した日本株（現物）が約10．5兆円、週あたり約5000億円に相当することを踏まえると、数兆円規模の再投資マネーが日本株市場に与えるインパクトの大きさを実感できる。この恩恵を最も受けるのが、ファンドの再投資対象となりやすい高配当株やバリュー株（割安株）だ