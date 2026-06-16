アート好きもフェイラーファンも見逃せない特別なコラボレーションが実現しました。ポーラ美術館とフェイラーが初めてタッグを組み、クロード・モネ《睡蓮》とピエール・オーギュスト・ルノワール《アネモネ》をモティーフにしたオリジナルハンカチを発売。モネ没後100年・開館25周年記念展の開催を記念した特別なアイテムは、名画の美しさとフェイラーならで