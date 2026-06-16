名古屋市内の「コストコ」で販売された食品を食べた5人が発熱や腹痛などを訴える食中毒が発生し、10歳以下の男の子1人が重症です。名古屋市によりますと、先月31日から今月1日にかけて守山区のスーパー「コストコホールセール守山倉庫店」で調理・販売されていた「ハイローラー（B.L.T.）」を食べた7歳から49歳の男女5人が、発熱や腹痛などといった食中毒の症状を訴えました。5人からは腸管出血性大腸菌O157が検出されたことなどか