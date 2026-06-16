畑の中で白菜のダンボール箱をすっぽりと被って歩く女の子の動画がThreadsに投稿され、話題となっている。Satoshi Sakouさん（＠schindler_lure）が「かわいいかわいい箱入りむすめ」という言葉とともに投稿したこの動画には、1.4万件のいいねが集まった。ユーモアたっぷりの“箱入りむすめ”の誕生秘話や周囲の温かい反応について、投稿主のSatoshi Sakouさんに話を聞いた。【写真】よく見ると…段ボールから足が生えてる!?―