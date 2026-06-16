中国工程機械（建設機械）工業協会がこのほど明らかにしたところによると、中国の1〜5月の建設機械産業の主要製品の中国国内市場および海外市場における販売台数が前年同期に比べていずれも急速に増加した。うち同産業の中核を担うショベルの販売台数は前年比24．7％増の12万6875台に達した。また、各種ローダーの販売台数は同27．3％増の6万7162台だった。この2大中核製品は、国内外市場で共に前年比2桁増加を達成した。同協会の