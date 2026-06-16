“酷道”初チャレンジにはうってつけ？毎年、ゴールデンウイークに「二輪睦八咫烏（にりんむつみやたがらす）」というクラブの熊野詣ツーリングに同行し、和歌山県の熊野三社などを参拝しています。2026年は1日目に奈良県天川村の「天川大弁財天」で奉納後に移動、午後に「速玉大社」、1泊して2日目の朝に「本宮大社」、昼前に「那智大社」を参拝して解散となりました。帰り道は、毎年違う道を走りたいと思うのですが、ど