16日午前7時22分ごろ、広島県で最大震度2を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は広島県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは、広島県の庄原市です。 【各地の震度詳細】 ■震度2□広島県庄原市 ■震度1□広島県神石高原町□岡山県新見市 気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度