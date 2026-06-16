現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、日本代表はオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。２−２で引き分けた。同日中にベースキャンプ地のナッシュビルに戻ったチームは翌15日、U-19日本代表と非公開のトレーニングマッチを実施。日本サッカー協会によれば、45分間の一本で、前日のスタメン組と66分から出場した伊東純也は参加しない。 菅原由勢、板倉滉、長友佑都、町野修斗