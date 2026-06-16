俳優・高橋克実（65）が、こまつ座第158回公演『花よりタンゴ』に挑んでいる。このほど大阪市内で取材会に出席し、見どころを語った。【写真】高橋克実が挑むこまつ座第158回公演『花よりタンゴ』の場面カット同作は、敗戦で価値観や立場が一変した社会を、井上ひさしさんならではの切り口で描く。戦後の銀座のダンスホールを経営する元男爵家の四姉妹と、その男爵家の元使用人で闇成金になった男の物語。22年ぶりの上演とな