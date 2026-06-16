15日に89歳の誕生日を迎えた俳優の伊東四朗が同日、歌手・さだまさし（74）のインスタグラムに登場。2ショットで公開された近影が話題になっている。【写真】「若々しい」さだまさしが公開した89歳伊東四朗の近影さだは「89歳お誕生日おめでとうございます」と、ばったり会ったという伊東との写真をアップ。「『伊東さんはいつまでもボクのアイドルです』お祝いの寄せ書きの色紙に、僕も書かせていただきました」と明かし、「