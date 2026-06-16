フジテレビ元アナウンサーの秋元優里さんが近影を公開した。１６日までにインスタグラムで「昔からやや日焼け肌の方が、しっくりくるので、夏も顔以外は日焼け止めをほとんど塗らずに太陽にお任せ近頃、いい具合に焼けてきました」とつづり、ナチュラルメイクのノースリーブ姿をアップ。「そんな昨日は＃芋洗坂怪談お三方の掛け合いが面白い回でした毎回新しい出会いに感謝です」とイベントのＭＣを務めたことも明か