パット時にボールの傾斜がわからないときは真っすぐで勝負すべき理由 判断不能の場合は真っすぐで勝負 「傾斜はTゾーンで確認しましょう」といいましたが、ボールの後ろからは見なくてもいいと言っているわけではありません。パッティングをするときには、当然ボールのところに行くわけですから、そのとき、自分の読みが正しいかどうか確認を。ただし、ここで迷ったら、Ｔゾーンで得た情報を信