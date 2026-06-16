まだまだ自分のベストは出せる！一軍の舞台で、必死に投げています 『ラブすぽ』読者のみなさん、読売ジャイアンツの高梨雄平です。 今回は今シーズン3回目のコラム。 前回から1カ月ほど間隔が空きましたが、その間にいろいろなことがあったので、ここに書いていきたいと思います。開幕直後のコラムで「ようやく良い感覚になってきた」ということを書きましたが、そこからファームで5試合に投げて、5月1日