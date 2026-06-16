飛距離を伸ばすインパクト前のリリースとは いかにリリースできるかが飛距離アップのポイント ●リリースが早ければアッパー軌道になる ドライバーで飛ばすためには、アッパー軌道でボールをとらえることが大事。 そのためのポイントになってくるのが、インパクト前のリリース（コックを解くこと）です。 きちんとリリースするためには、グリッププレッシャ}