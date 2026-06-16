EV販売台数は24万台と堅調 ホンダや日産自動車などに続き、トヨタ自動車も電気自動車（EV）の戦略を変更する。高級車ブランド「レクサス」のEVクーペ「LF-ZC」の開発を中止する。この車両は同社にとって次世代EV群の第1弾と位置づけていた。 「クルマ屋がつくる次世代BEV」（同社）として2年ほど前から開発を開始。車台などの全てを刷新し、車体をフロント、センター、リヤの3つに分割する新モジュ