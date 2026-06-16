【日本】 日銀政策金利（6月）時刻未定 予想1.0%前回0.75%（日銀政策金利) 【中国】 小売売上高（5月）11:00 予想-0.5%前回0.2%（前年比) 予想N/A前回1.9%（年初来・前年比) 鉱工業生産指数（5月）11:00 予想4.3%前回4.1%（前年比) 予想N/A前回5.6%（年初来・前年比) 【豪州】 中銀政策金利（6月）13:30 予想4.35%前回4.35%（豪中銀政策金利) 【ユーロ圏】 ドイ