赤い羽根共同募金などで集められた寄付金で使途不明金が見つかった問題で、募金を運営する北海道共同募金会（札幌市中央区）は１５日、札幌市内で記者会見を開き、使途不明額が約１億８０００万円に上る可能性があると発表した。同会名義の口座を管理していた男性事務局長（５８）は約６年前から着服を繰り返していた疑いがあり、善意の募金での不正に、同会は謝罪した。発表では、男性は２０２２年７月から事務局長を務め、会