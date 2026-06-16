今回は、不倫→略奪婚後、生まれた子どもを実家に連れて行った女性のエピソードを紹介します。抱っこすらしてくれない母…「職場の既婚の先輩と不倫していた私。先輩は奥さんと離婚し、私と結婚してくれました。ただ私の母と姉は私の結婚に猛反対。というのも母は父の不倫が原因で離婚しているからです……。そして結婚から1年たち、子どもが生まれ、家族で実家を訪れました。出産を祝ってほしいという気持ちもありました。しかし