6月13日（土）に『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』の2時間スペシャルが放送された。今回は“昭和を愛する博士ちゃん”こと15歳の森川蓮生くんが登場。自宅のコレクションを見せた一幕では、“駄菓子屋にあった懐かしいモノ”が登場し、「家にこれあるの？」とサンドウィッチマンの富澤たけしは仰天していた。【映像】レトロ好き先輩もびっくり！昭和を愛する博士ちゃんのコレクション今回は蓮生くんが、全国各地のレト