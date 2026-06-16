北中米ワールドカップを戦う日本代表はグループリーグ初戦オランダ戦(△2-2)から一夜明けた15日、練習パートナーのU-19日本代表とのトレーニングマッチを非公開で行う。冒頭のウォーミングアップが報道陣に公開され、オランダ戦でベンチスタートだった15人とDF吉田麻也(LAギャラクシー)が参加していた。日本代表は14日、ダラスでオランダ戦を終えた後、同日中にベースキャンプ地のナッシュビルに戻った。オランダ戦の先発メン