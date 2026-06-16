「AIクリエイティブディレクター」として、ドラマや映画などの映像制作の現場で活躍の場を広げている宮城明弘。春ドラマだけでも『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（日本テレビ系／以下『月夜行路』）や『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）と、複数の作品を同時並行で担当する気鋭のクリエイターだ。 参考：『月夜行路』ルナが父との再会で得た答え波瑠「誰の人生にも等しく価値がある」が刺さる