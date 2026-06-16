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【北中米W杯グループリーグ第1節】(シアトル)ベルギー 1-1(前半0-1)エジプト<得点者>[ベ]オウンゴール(66分)[エ]エマム アシュール(19分)<警告>[ベ]ティモシー・カスターニュ(14分)、マキシム・デ・クーパー(75分)[エ]マルワン アッティア(13分)、アーメド ファトゥー(34分)観衆:66,775人└タレント軍団ベルギー、ラスボスルカク投入で同点弾!!サラー擁するエジプトに追いつき1-1ドロー