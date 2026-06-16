[6.15 W杯G組第1節 ベルギー 1-1 エジプト]北中米ワールドカップは現地時間15日、予選屈指の好カード、G組第1節のベルギー代表対エジプト代表を行い、1-1のドローに終わった。22日に行われる第2節でベルギーはイラン、エジプトはニュージーランドと対戦する。最初のチャンスは前半7分のベルギー。MFジェレミ・ドクが縦パスを入れ、MFユーリ・ティーレマンスが起点をつくると、FWシャルル・デ・ケテラーレも絡み、ボールは再び