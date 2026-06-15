「ノンネイティブ（nonnative）」が、「グラミチ（Gramicci）」とのコラボレーションシリーズから、最もプレミアムなモデルを発表した。ロロピアーナ（Loro Piana）社製の「365」メリノウールファブリックを用いたパンツ2型を、6月20日に発売する。【画像をもっと見る】「365」メリノウールは、「365日、いつでも快適に着られる」ことをテーマに、17ミクロンという極めて細い「Super130'sメリノウール」を綾織りした最上級のフ