16日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比7.5ポイント安の3996ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4075.59ポイントボリンジャーバンド3σ 4018.66ポイントボリンジャーバンド2σ 3999.60ポイント15日TOPIX現物終値 3996.00ポイント16日夜間取引終値 3961.72ポイントボリンジャーバンド1σ 3911.60ポイント5日移動平均 3904.